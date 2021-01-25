الصين تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 89115 اصابة، بينما بقي إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.



وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها ، أن 117 من الإصابات الجديدة محلية..موضحة ان من بين الاصابات المحلية، تم تسجيل 67 حالة في مقاطعة جيلين و35 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و11 حالة في مقاطعة خبي وثلاث حالات في بلدية بكين وحالة واحدة في بلدية شانغهاي.