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أول محادثة هاتفية بين ماكرون وبايدن وتوافق على التعاون في ملفات إقليمية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.

 

جاء ذلك خلال أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

 

وقال ماكرون إنه لاحظ تقاربا كبيرا مع بايدن في وجهات النظر، لا سيما إزاء جائحة فيروس وقضايا الأمن الدولي.

 

وأضاف أن البلدين سيتعاونان في مجال الصحة في إطار منظمة الصحة العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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