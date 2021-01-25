الشرطة توقف عمليتي ابتزاز لفتاتين عراقيتين

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت الشرطة المجتمعية من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الأنبار

وبينت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لـ"الخليج 365" إن العمليتين جاءتا من خلال ورود مناشدتين منفصلتين من قبل فتاتين ادعتا تعرضهما للابتزاز الالكتروني من قبل شخصين، مهددينهما بنشر صورهمها على مواقع التواصل الالكترونية مقابل مبالغ مالية وأشياء أخرى، حيث واجهت الشرطة المجتمعية المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين الحسابات.