انت الان تتابع خبر احذروا الخوف من فيروس كورونا... قد يؤدي الى مشاكل صحية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الحالة العاطفية والنفسية للإنسان تنعكس في الفيسيولوجيا أيضا.

وقال، "يؤدي تزايد الخوف والقلق، إذا لم يعالج، إلى انخفاض مستوى الاستقرار النفسي وكذلك إلى انخفاض مستوى عمليات التمثيل الغذائي في الجسم وقوته. وهذا بالتالي يسبب انخفاض المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بعدوى أمراض مختلفة بما فيها الفيروسية".



ووفقا له، التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد، هو حل لمشكلتين: فهو يحمي الجسم من "كوفيد-19"، ويخفض مستوى القلق. أي أنه يزيل الضغط السلبي على منظومة المناعة، الذي يجعل الجسم ضعيفا أمام العدوى.

وينصح الأخصائي بالإضافة إلى ذلك، بعدم الاهتمام بما يشاع عن الفيروس التاجي المستجد، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة فقط.

ويقول، "كلما حصل الإنسان على معلومات أكثر، يقل قلقه وخوفه. لأن الناس تخاف أكثر عندما تجهل شيئا عن المرض، أو لا يفهمون ما يجري حولهم أو يعتمدون على معلومات غير موثوقة وشائعات".