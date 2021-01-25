تفجير مركبة مدرعة تابعة لسفارة إيطاليا بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت مركبة مدرعة تابعة للسفارة الإيطالية في أفغانستان، لتفجير بواسطة عبوة ناسفة في مدينة كابول، بحسب مسؤول أمني.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المسؤول القول، إن "المركبة التي تم استهدافها تخص السفارة الإيطالية، وكانت تقل موظفين أفغانا يعملون في السفارة. وقد أصيب شخص بجروح طفيفة في الانفجار".

وأضاف أن "ثمة أضرارا لحقت بسيارة تابعة لوزارة الاقتصاد تصادف مرورها (أثناء الحادث)".



وقالت شرطة كابول إن الانفجار وقع في نحو الساعة 0730 صباحا بالتوقيت المحلي، دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل حارس شخصي وإصابة رئيس إدارة حل النزاعات في البنك المركزي وسائقه، في انفجار بكابول.

وتظهر إحصاءات قناة "طلوع نيوز" أن هناك أكثر من 177 حادثا أمنيا، من بينها هجمات انتحارية وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة وجرائم، وقعت في كابول خلال الأيام المئة الماضية، ما أسفر عن مقتل 177 شخصا وإصابة 360 آخرين.