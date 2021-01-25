فلاي دبي تعلن عن تعليق رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار تل أبيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، عن تعليق رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار تل أبيب بن غوريون الدولي في إسرائيل خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2021.



وقال متحدث باسم فلاي دبي وفقا لـ "البيان"، إن تلك الخطوة جاءت تماشيًا مع الاخطار الصادر عن السلطات في إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن المسافرين الذي قاموا بالحجز للسفر على هذه الرحلات يمكنهم الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق. كما يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال الخاص بفلاي دبي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أقرت مساء الأحد، تعليق الرحلات الجوية الدولية من إسرائيل وإليها لمدة أسبوع، وذلك في سياق إجراءات صحية تهدف إلى الحد من تفشي النسخ الجديدة من فيروس كورونا المستجد.