الرئيس البرتغالي مارسيلو يفوز بولاية رئاسية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

فاز الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بولاية رئاسية جديدة في الدورة الأولى من الاقتراع الذي أقيمت وسط إغلاق عام تشهده البلاد اثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



واظهرت لجنة الانتخابات الرئاسية، ان دي سوزا حصد بعد فرز حوالي 96 بالمائة من بطاقات الاقتراع، نحو 62.5 بالمائة من الناخبين، ليأتي في المركز الثاني زعيم حزب "كفى" اليميني، أندري فينتورا، الذي حصل على 11.9 بالمائة بينما احتل المرتبة الثالثة النائبة الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن، بـ11.8 بالمائة.

والرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا البالع من العمر 72 عاماً هو أستاذ قانون سابق واشتهر كمعلق سياسي عبر التلفزيون.

وحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا على شعبية كبيرة منذ وصوله إلى المنصب قبل خمس سنوات، وتعايش بدون مشاكل كبيرة مع رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وحزبه الذي لم يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية لتأكده من قلة حظوظه في الفوز.

وشهدت البرتغال خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الحالات في البلاد حتى الآن 636190، بينما وصل عدد ضحايا الجائحة إلى 10469 شخصا.