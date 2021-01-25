شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تعتقل قائداً سابقاً بإفريقيا الوسطى يشتبه بارتكابه جرائم حرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي- رويترز

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ألقت القبض على قائد سابق في جمهورية إفريقيا الوسطى ينتمي لفصيل «سيليكا» يشتبه بارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان، إن محمد سعيد سلم نفسه للمحكمة يوم الأحد، وتم اعتقاله بموجب أمر قضائي صدر في السابع من يناير 2019، ويتعلق بجرائم تم ارتكابها من عام 2013، ولم يتم بعد تحديد تاريخ أول مثول له في لاهاي.

ويأتي هذا الاعتقال على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في جمهورية إفريقيا الوسطى مع اندلاع قتال بين جيش البلاد المدعوم من الأمم المتحدة، والقوات الروسية والرواندية والمتمردين الذين يسعون لإلغاء انتخابات 27 ديسمبر/كانون الأول التي أسفرت عن فوز الرئيس فوستان آركانج تواديرا.

وقال قاض بالمحكمة إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن سعيد «50 عاماً» كان مسؤولاً عن ارتكاب جرائم شملت التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية.

وغرقت جمهورية إفريقيا الوسطى في أعمال عنف منذ أن استولى تحالف من المتمردين الشماليين معروف باسم «سيليكا» على السلطة في مارس/آذار 2013، وأدى حكمهم القمعي إلى ظهور عصابات تسمى ميليشيات الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) يواجه العديد من قادتها السابقين تهماً في المحكمة الجنائية الدولية.