مقتل ثلاثة جنود سوريين في كمين شرقي البلاد

دمشق: «أ ف ب»

وضع مسلحون في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، كميناً لحافلة تقل جنوداً من الجيش السوري، وقتلوا ثلاثة منهم وجرحوا عشرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، في أحدث اعتداء ضمن سلسلة من الهجمات السابقة المماثلة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن «ثلاثة عسكريين استشهدوا وأصيب عشرة آخرون بجروح جراء تعرض حافلة نقل على طريق دير الزور ـ تدمر، لاعتداء من قبل مجموعات إرهابية».

ووقع الاعتداء في محافظة دير الزور الشرقية، وفق الوكالة. وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولية عن الهجوم في بيان نشرته وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له، وتم تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة أعماق عن «مصادر عسكرية»، أن «مسلحي التنظيم هاجموا اليوم رتلاً للجيش السوري يضم حافلات لنقل الجنود، وقوة حماية لها، مكونة من عدة آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة» غربي دير الزور.

من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضاً في بيان، أن «تنظيم داعش يقف وراء الاعتداء». وسيطر تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014 على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، قبل أن يُمنى بهزيمة في البلدين.

وأعلنت هزيمة التنظيم في سوريا في آذار/مارس 2019، لكن خلايا نائمة تستمر في شن هجمات. وفي الأشهر السابقة عزز التنظيم الإرهابي هجماته ضد قوات الجيش السوري، خاصة شرقي البلاد عند الحدود مع العراق.

وبعد سلسلة كمائن استهدفت حافلات هذا الشهر، شنت قوات الجيش السوري مدعومة من القوات الروسية حملة في 16 كانون الثاني/يناير، لتأمين طرق رئيسية شرقي سوريا، وفق المرصد.

وأضاف المرصد أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من 130 غارة جوية منذ انطلاق الحملة، مستهدفة مناطق انتشار التنظيم في باديتي حمص ودير الزور.