إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز 98.77 مليون حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم أكثر من 98.77 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و123 ألفاً و 871 حالة وفاة وفق إحصاء لـ«رويترز». وأظهر الإحصاء أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

إلى ذلك، تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة 25 مليوناً، الأحد، في الوقت الذي تسرع فيه السلطات وتيرة توزيع اللقاحات. وذكرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ولايات من بينها نورث داكوتا ووست فرجينيا أعطت لسكانها بالفعل أكثر من 83 بالمئة من جرعات اللقاح المخصصة لها.

وجرى تطعيم نحو 21.8 مليون فرد في الولايات المتحدة أو ما يوازي ستة بالمئة من السكان تقريباً.

وتباطأت وتيرة الإصابات الجديدة بعد ارتفاع حاد في أعقاب عطلات عيد الشكر وعيد الميلاد والعام الجديد، إذ جرى تسجيل ربع الحالات في الولايات المتحدة خلال الثلاثين يوماً الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 592 حالة وفاة جديدة بـ«كوفيد -19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجم عن الوباء إلى 217037. وأظهرت البيانات الرسمية أن البلاد سجلت 28323 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» مع إصابة نحو 8.9 مليون شخص منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، 10872 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» و530 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و763219 والوفيات إلى 149614. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، تسجيل 124 إصابة جديدة بـ«كورونا» في 24 يناير/كانون الثاني ارتفاعاً من 80 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 117 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية.

ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 89115 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

وسجلت روسيا، الاثنين، أقل من 20 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني حسبما قال مركز التصدي لأزمة فيروس «كورونا» في البلاد. وسجلت روسيا 19290 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بما فيها 2382 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738690 إصابة.

وسجلت السلطات أيضاً 456 وفاة جديدة بسبب «كوفيد-19» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69918.

وفي تايلاند، سجلت السلطات، الاثنين، 187 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 13687 وعدد الوفيات إلى 75 منذ اكتشاف أولى الحالات في البلاد قبل عام. وذكرت قوة التصدي لـ«كوفيد-19» أن من بين الحالات الجديدة عشر حالات واردة من الخارج.