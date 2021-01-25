شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تسعة من عمال المناجم العالقين تحت الأرض في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: «أ.ف.ب»

توفي تسعة من عشرة عمال مناجم كانوا ما يزالون عالقين تحت الأرض في الصين وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الاثنين.

وكان انفجار وقع في العاشر من كانون الثاني/يناير في منجم للذهب في كيشيا في إقليم شاندونج شرقي البلاد، أدى إلى احتجاز 22 عامل مناجم على عمق مئات الأمتار. وأوضحت الوكالة أن 10 منهم توفوا، و11 أخرجوا أحياء، الأحد، ولا يزال أحدهم مفقوداً.