شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ميدالية لـ«عجمان لذوي الإعاقة» في أولى مشاركاته المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد نادي عجمان لذوي الإعاقة 21 ميدالية في أولى مشاركاته في الموسم 2021، وذلك في التجمع الرياضي الأول والثاني الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية بنادي خورفكان للمعاقين في 9 يناير، وفي 23 يناير بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وشارك نادي عجمان لذوي الإعاقة بـ25 لاعباً أغلبهم من اللاعبين الجدد الذين تم تسجيلهم لاحقاً، وعلى الرغم من الصعوبات والظروف الصحية، فإنهم تحدوا الإعاقة وكانت أولى مشاركاتهم مشرفة، من حيث عدد اللاعبين المشاركين والنتائج في المسابقات.

وحرص جمعة علي سعيد النعيمي أمين سر مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة على الوجود في البطولة بنادي خورفكان للمعاقين. وقال إنه فخور بلاعبي عجمان، ولكنه طالبهم بتقديم مزيد من الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل في البطولات القادمة.

وهنأ أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة النادي، اللاعبين وأعضاء المجلس بالنتائج المشرفة، وأثنى على مجهودات إدارة النادي الجديدة ومشاركة اللاعب، عضو مجلس الإدارة، سعيد المهري، الذي يعمل جاهداً على الصعيدين الإداري والرياضي. ووعد الغملاسي بتكريم أي لاعب يحصل على ميدالية ملونة في المنافسات المحلية أو الخارجية.

وأضاف: «عندما ننتقل إلى مقر النادي الجديد ويتمتع اللاعبون بالإمكانيات الجيدة التي تتوفر في المبنى الجديد من صالات وملاعب وغيرها، سيكون لنا شأن آخر».