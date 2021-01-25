شكرا لقرائتكم خبر عن برازيلي وجزائري على رادار الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انضم إلى تدريبات الفجيرة اللاعبان البرازيلي دوجلاس كوتينهو «26 عاماً» مهاجم فريق كروزيرو البرازيلي، والفرنسي من أصل جزائري رشيد أيت عثمان «27 عاماً» تمهيداً لقيدهما خلال الميركاتو الشتوي، الجاري، وقبل انطلاقة استحقاقات الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

يذكر أن الفجيرة نجح مؤخراً في استعادة خدمات لاعبه أحمد موسى من حتا، واستقدام سعود عبدالرزاق من شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.