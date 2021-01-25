شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو هيئة النقل بعجمان يتلقون لقاح كوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تلقى موظفو هيئة النقل- عجمان لقاح فيروس كوفيد 19 الذي تم اعتماده من قبل الجهات المعنية، وذلك في إطار الحملة المنظمة المحفزة للتطعيم على مستوى الدولة.

وأشار عمر بن عمير المهيري مدير عام الهيئة، إلى أن الموظفين تجاوبوا مع حملة التطعيم الاختياري بشكل مكثف وإيجابي، مؤكداً بأن صحة وسلامة الموظفين والعاملين هي من أولويات الهيئة.

كما شجع المهيري كل أفراد المجتمع على تلقي اللقاح الذي تم إثبات فعاليته ونجاحه كوسيلة للتعافي من الأوبئة والعودة إلى الحياة الطبيعية، مثنياً على جهود الدولة الاستباقية في التصدي للجائحة.