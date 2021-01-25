شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تُبعد فياض عن المنتخب العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبعدت الإصابة لاعب منتخب العراق الأول لكرة القدم، مازن فياض، عن صفوف المنتخب لمباراة الكويت الودية التي ستقام الأربعاء المقبل، على ملعب البصرة الدولي.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، أن إصابة مازن فياض اتضح أنها تمزق في العضلة الضامة، وهو بحاجة إلى الراحة خمسة أيام، ليتأكد غيابه عن مباراة الكويت الودية.

وأضاف البيان، أن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب، سيكتفي باللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب، ولن يستدعي أي لاعب ليعوّض غياب مازن فياض.

يذكر أن المهاجم علاء الزهرة تخلف عن المنتخب العراقي بسبب تعرضه للإصابة، وقد استعان كاتانيتش بمهاجم النفط محمد داوود عوضاً عنه.