شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تتدرب استعداداً لأستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

تتدرب الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً بكل حرية استعداداً لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملاعب ملبورن بارك في الثامن من فبراير/ شباط المقبل، في ظل خضوع معظم اللاعبين للحجر الصحي.

وقررت بارتي البقاء في بلادها خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي فلم تكن ملزمة بالخضوع للجحر الصحي في بلادها قبل انطلاق البطولة الكبرى الأولى للموسم.

ويخضع للحجر الصحي في أستراليا نحو ألف شخص ما بين لاعب ومسؤول بعد وصولهم استعداداً للمشاركة في البطولة.

ويسمح لمعظم اللاعبين في الحجر الصحي بممارسة التدريب خارج غرفهم في الفندق لخمس ساعات يومياً، في حين يخضع نحو 70 آخرين لحجر صحي مشدد بسبب ظهور حالات إصابة على متن الرحلات التي نقلتهم إلى أستراليا.

وتتدرب بارتي في مكان منفصل عن ملبورن بارك في إحدى ضواحي ثاني أكبر مدينة بأستراليا مع لاعبين محليين.

وقالت بارتي عن المكان «إنه متميز جداً فعلاً، بصراحة تشعر كأنك في معسكر. أعتقد أنه كان أسبوعا مختلفاً، والكل هنا يتفهم الوضع ونحاول القيام بالأشياء الصحيحة».

وقال مسؤولون في القطاع الصحي، الاثنين، إنه لم تظهر حالات إصابة جديدة بالفيروس فيما يتصل بالبطولة الكبرى، لكن السلطات تستمر في مراقبة الوضع عن كثب خلال الفترة المقبلة.

وتستمر بطولة أستراليا المفتوحة ما بين الثامن و21 من فبراير/ شباط المقبل.