إنجاز مشروع تطوير طريق سيح شعيب الفاية بـ 100 مليون درهم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازهما لكافة أعمال مشروع تطوير طریق سیح شعیب – الفاية (E75) إلى طريق مزدوج من تقاطع طريق محمد بن راشد E311 إلى تقاطع شارع الإمارات E611، وذلك بتكلفة تقارب الـ 100 مليون درهم.

وأنجز الطرفان المشروع بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة أدنوك، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

من جانبه، أكد المركز أن تنفيذ وإنجاز المشروع يأتي في إطار الحرص على تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة، وتجسيداً لرؤى وتوجهات الحكومة الرشيدة واستراتيجيتها المتمثلة في إرساء بنى تحتية عالية الجودة، تتضمن إنشاء شبكة طرق تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتخدم اقتصاد الإمارة، وتساهم في توطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأشار إلى أن المشروع سيرفع كفاءة الطريق ويسهل حركة المرور ونقل البضائع من وإلى مدينة أبوظبي، حيث يعد طريق الفاية سيح شعيب E75 من الطرق الرئيسية للشاحنات بين دبي وأبوظبي والعين.

وتفصيلاً، أوضحت شركة «مساندة» أن المشروع تضمن تطوير طريق سيح شعيب – الفاية (E75) في المنطقة الواقعة بين تقاطع طريق محمد بن راشد (E311)، وتقاطع شارع الإمارات (E611) بطول 10 كيلومترات.

وبينت الشركة أن المشروع تضمن أيضاً تنفيذ ازدواج الطريق بمسارين مع جزيرة وسطية، إضافة إلى تطوير التقاطع القائم على طريق (E611)، عبر تنفيذ معبر سفلي، وتمديد النفق القائم بحيث يسمح بحركة المرور في الاتجاهين بشكل منفصل، كما اشتمل على تمديد نفق عبور الجمال، وإزالة الدوار القائم حالياً عند منطقة الغدير، وإنشاء دوار جديد يحقق إمكانية الوصول والربط مع كل من منطقة الغدير القائمة والمخططات المستقبلية للمنطقة، إلى جانب تطوير شبكة إنارة الطريق وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وأكدت «مساندة» التزامها في تنفيذ المشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية للمرافق والخدمات والآليات، وذلك من خلال استخدام مواد معاد تصنيعها في طبقات رصف الطريق، واستخدام مواد لتعزيز طبقات رصف الطريق للتقليل من حجم الأسفلت، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وحرصت شركة مساندة ومركز النقل المتكامل خلال تنفيذ المشروع على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية.