انتصار السيسي تنعي الدكتور عبلة الكحلاوي: نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها

الشارقة - اميمة ياسر -

نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور عبلة الكحلاوي، أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية والتي رحلت عن عمر يناهز الـ72 متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية:" ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة".

رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

توفيت مساء أمس الأحد، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، ، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر تأثرها بفيروس كورونا، بحسبما أعلنه شقيقها أحمد الكحلاوي في تصريحات لـ«الوطن»، وقررت الأسرة تشييع جثمان الدكتورة عبلة الكحلاوي، اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بمنطقة المقطم الهضبة الوسطي بجوار معهد السراج المنير الازهري..

ودخلت الداعية المستشفى في أول الشهر، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بالفيروس، وبعد ذلك وضعت على أجهزة تنفس في العناية المركزة، نظرًا لأنها كانت تعاني من ضيقًا في التنفس.