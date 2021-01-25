واشنطن تندد ب"الأساليب العنيفة" التي انتهجتها موسكو في التعامل مع المتظاهرين المؤيدين لنافالني

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واشنطن : نددت الولايات المتحدة السبت بلجوء موسكو إلى "أساليب عنيفة" بحق عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء روسيا طالبوا بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام أساليب عنيفة ضد المتظاهرين والصحافيين نهاية هذا الأسبوع في مدن في مختلف أنحاء روسيا".

واعتقل اكثر من 2500 متظاهر السبت وفق منظمة "او في دي انفو" المتخصصة.

واضاف برايس "نحض السلطات الروسية على الافراج عن جميع الموقوفين لانهم كانوا يمارسون حقوقهم الاساسية وعلى الافراج فورا ومن دون شروط عن اليكسي نافالني".

وتابع المتحدث أن "المحاولات الدائمة لقمع حق الروس في التجمع سلميا وقمع حرية التعبير واعتقال المعارض اليكسي نافالني، اضافة الى قمع التظاهرات التي اعقبت ذلك، هي مؤشرات مقلقة الى فرض قيود جديدة على المجتمع المدني والحريات الاساسية".

والتجمعان الاساسيان كانا السبت في موسكو وسان بطرسبرغ، حيث بلغ عدد المشاركين في كل منهما نحو عشرين الف شخص، وفق مراسلي فرانس برس.