وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يأسف للتوقيفات "الكثيفة" في روسيا

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بروكسل : أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه ل"التوقيفات الكثيفة" و"الاستخدام غير المتكافئ للقوة" خلال التظاهرات التي شهدتها روسيا السبت للمطالبة بالإفراج عن المعارض اليكسي نافالني.

وأضاف بوريل في تغريدة "سنناقش الاثنين المراحل المقبلة مع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، علما أن الاتحاد يطالب بالإفراج عن نافالني، ويرتقب أن يناقش المجتمعون التدابير الواجب اتخاذها دعما لهذا المطلب.