أربعة قتلى في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا

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واري (نيجيريا) : اسفر انفجار شاحنة صهريج في محطة للوقود في جنوب نيجيريا عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 11 شخصا بحروق بالغة، وفق ما أعلن حاكم ولاية دلتا السبت.

واوضح إيفيني أوكوا حاكم منطقة الدلتا النفطية بجنوب نيجيريا أن "شاحنة صهريج انفجرت أثناء إفراغ البنزين في محطة الوقود" مضيفا "أنه حادث مأسوي فقدنا فيه أربعة أشخاص، ثلاثة أطفال وامرأة".

وأشار في بيان السبت إلى أنه زار المستشفى حيث تم نقل 11 مصابا إلى قسم الطوارئ "غطت الحروق ما بين 80 و 90 بالمئة من اجسامهم".

وقال أوكوا "إنه أمر محزن للغاية ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على أن الانفجار لم يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية".

وقع الانفجار قرابة الساعة 18,30 (17,30 ت غ) الجمعة في أغبور، وألحق أضرارا في عدة سيارات والمنازل المحيطة.

وغالبا ما تتكرر حوادث من هذا النوع في نيجيريا، أكثر بلد منتج للنفط في إفريقيا، وحيث يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 200 مليون نسمة في فقر مدقع مع بنى تحتية وخدمات نقل متهالكة.

في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، انفجرت شاحنة صهريج وتسببت بحريق في لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح خطيرة وإلحاق خسائر بأكثر من 100 منزل ومتجر.