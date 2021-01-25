أكثر من مليون شخص لقّحوا ضد كوفيد-19 في فرنسا

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ستراسبورغ: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس السبت تلقيح مليون فرنسي ضد كوفيد-19 بعد نحو شهر من بدء حملة التطعيم في البلاد.

وكتب على تويتر "إلى جميع أساتذتنا، إلى جميع نوابنا، وكل طواقم وموظفي المحافظات والوكالات الإقليمية للصحة والمؤسسات الصحية، إلى أولئك الذين يوحدون قواهم في هذه الحملة الاستثنائية للتلقيح: شكرا".

وكانت الحكومة تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية كانون الثاني/يناير.

واثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسمبر انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.

وأشارت وزيرة الصناعة أنييس بانييه روناشير في تصريح لإذاعة "فرانس انتر" صباح السبت إلى إمكان تقليص الفترة بين جرعتي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أسبوعين عوض ثلاثة أو أربعة أسابيع، وذلك لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ومواجهة "تفشي الوباء".