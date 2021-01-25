التهاب العصب الوركي يرغم البابا على الحد من أنشطته

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الفاتيكان: أرجأ البابا فرنسيس لقاءه السنوي التقليدي مع البعثات الدبلوماسية الدولية الذي كان مقرراً الاثنين كما تخلى عن إحياء قداسين بسبب عودة عوارض إصابته بالتهاب العصب الوركي.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني السبت في بيان أن البابا فرنسيس سيقيم مع ذلك صلاة الأحد التقليدية التي تبثّ من مكتبته عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-19.

كان البابا البالغ 84 عاماً ألغى مشاركته في احتفالين في 31 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير، على خلفية إصابته "بالتهاب أليم بالعصب الوركي"، يواجهه البابا بشكل متقطع منذ سنوات.

وتلقى البابا الأرجنتيني قبل عشرة أيام الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19. ويعتبر البابا من الأشخاص المعرضين للخطر، وكان أصيب بالتهاب حاد في الجنبة عام 1957 حين كان في الـ21 من العمر، واضطر الأطباء إلى استئصال قسم من رئته اليمنى.