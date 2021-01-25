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الكويت تدين استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض من قبل الميلشيات الحوثية.

وقالت (الخارجية) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن استمرار هذه الجرائم النكراء، يعد تهديدا مباشرا.

را لأمن السعودية واستقرار المنطقة، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني، باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركا سريعا من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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