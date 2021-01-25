الجزائر متمسكة باستضافة القمة العربية ومخاوف من عدم حضور الزعماء

جدة - عبدالحي حسين - قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة، إن الجزائر متمسكة باستضافة القمة العربية في دورتها الجديدة لعام 2021 على مستوى الرؤساء والقادة.

وأكدت ذات المصادر، وفقا لصحيفة “رأي اليوم” أن دولة الجزائر تعهدت بعدم تسليم استضافة القمة العربية المقبلة لأي دولة عربية أخرى، حيث إنه كان من المقرر أن تستضيف الجزائر القمة العربية الماضية لعام 2020، لكن تفشى جائحة كورونا حالت دون انعقاد القمة.

ولفتت المصادر، إلى أن الجزائر لها الحق في استضافة القمة العربية طالما أعلنت إصرارها على الاستضافة، لكنها أعربت عن تخوفها من انخفاض مستوى التمثيل للقمة إذا استضافتها الجزائر في هذا الوقت الذى مازالت تواجه فيه البلاد دعوات لتجديد مظاهرات الحراك الشعبي، ومن ثم عدم استقرار الوضع الداخلي بالشكل الذي يسمح باستضافة قمة عربية بهذا المستوى.

من جهة أخرى، يتجه مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، بفي شهر فبراير المقبل، والذي سيخصص بشكل أساسي للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل المساعي العربية الرامية للوصول لحل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ويمهد لإحلال السلام في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماع في دورته العادية في شهر مارس المقبل، للإعداد للقمة العربية المرتقبة في نفس الشهر.

ولم تعقد القمة العربية في دورتها العادية السابقة لعام 2020 والتي كانت ستعقد في الجزائر، إلا أن تفشى فيروس كورونا حال دون إنعقاد القمة.