“جاكيت” باهظة السعر من علامة فرنسية.. ظهور ولي عهد السعودية بها يؤدي لنفاذها وعطل في موقع بيعها

جدة - عبدالحي حسين - ظهر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مرتديا سترة من العلامة الفرنسية، المتخصصة في ألبسة الرجال “فرانك ناماني”، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما دفع عددا من السعوديين لمحاولة اقتنائها من المتجر الإلكتروني، على الرغم من سعرها المرتفع، الأمر الذي تسبب في تعطيل الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة الفرنسية.

َودفع ارتداء ولي العهد السعودي للـ”جاكيت” الفاخر السعوديين إلى تقليده، إذ توجهوا بكثافة نحو موقع الشركة لشراء مثلها، الأمر الذي تسبب في حدوث ضغط على الخادم، انتهى بحدوث عطب تقني في الموقع.

وعلى الرغم من بلوغ سعر السترة 5400 أورو إلى أنها نفذت من المتجر في ظرف زمني قليل، ما أدى بزبناء سعوديين إلى محاولة الحصول على نسخة مماثلة، على الرغم من اختلاف ألوانها عن تلك، التي ظهر بها ولي العهد السعودي.