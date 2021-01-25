25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

تجاوزت الولايات المتحدة رسميا الأحد عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء، وذلك بعد بضعة أيام من تسلم الرئيس جو بايدن منصبه.



وأحصت جامعة جونز هوبكنز المرجعية إصابة 25 مليونا وثلاثة آلاف و695 شخصا، لافتة الى أن أكثر من 417 الف شخص قضوا بكوفيد-19 في البلاد.

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا جراء الوباء.

وتشير بيانات مشروع "كوفيد تراكينغ" إلى أن المتوسط الأسبوعي للإصابات الجديدة يسجل انخفاضا بعد بلوغه ذروته في 12 يناير. وتسلك الوفيات التوجه نفسه.

وتتوقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التي تكوّن مجتمعةً وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، بلوغ عدد الوفيات جرّاء الإصابات الوبائية 465 ألفا إلى 508 آلاف بحلول منتصف شباط/فبراير.

وأدرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات ولايته التي بدأت قبل أقلّ من أسبوع.

وكشفت إدارته الخميس خارطة طريق مفصّلة لمكافحة تفشي كوفيد-19، تقوم أساساً على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص.

وقال كبير موظفي البيت الأيض رون كلين لمحطة "ان بي سي" الأحد إن خطة لتوزيع اللقاحات "لم تكون متوافرة فعلا لدى دخولنا البيت الأبيض".

وأضاف "الفرق الأساسي بين نهج بايدن ونهج ترامب هو أننا سنتولى زمام الأمور سنقيم مراكز تلقيح فدرالية لنتأكد من سد الثغر في الولايات التي لا تملك ما يكفي منها".

وتتطلع هذه الإدارة أيضاً إلى موافقة الكونغرس على صرف ما يقدّر ب1,900 مليار دولار، تخصص عشرون مليارا منها للقاحات وخمسون مليارا للفحوص.

وكان الرئيس الديموقراطي تعهد حقن مئة مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد في الأيام المئة الاولى من ولايته.

وتأمل السلطات الترخيص للقاحات جديدة في الأسابيع المقبلة، وخصوصا لقاح "جونسون اند جونسون" الذي يمنح بجرعة واحدة فقط.

وأعرب المسؤول المقبل عن الصحة العامة في الإدارة الجديدة الطبيب فيريك مورثي الأحد عبر محطة "إيه بي سي" عن قلقه من النسخ المحتورة للفيروس التي رصدت في بريطانيا ودول أخرى.

وقال "النسخ المتحورة مقلقة جدا لكنها ليست مفاجئة لأن الفيروسات تتحول وعلينا أن نتكيف ونستبق" التهديد.