بشأن السلالات المتحورة..تصريح لمديرة هيئة السيطرة على الأمراض الأمريكية

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

قالت المديرة الجديدة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي إن الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع (البنتاجون)، تكثف مراقبة السلالات المتحورة من فيروس كورونا لمراقبة تأثيرها على لقاحات وعلاجات الفيروس.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن والينسكي قولها في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "نقوم الآن بتوسيع نطاق مراقبتنا لهذه السلالات المتحورة ودراستنا لها.. الوكالة تعمل مع آخرين، بما في ذلك وزارة الدفاع وإدارة الغذاء والدواء، لمراقبة السلالات المتحورة.

وقال فيفيك مورثي، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب كبير خبراء الجراحة العامة بالولايات المتحدة، إن تحقيق مناعة واسعة ضد فيروس كورونا بحلول بداية العام الدراسي في سبتمبر هو "هدف طموح"، وأن السلالات الجديدة من المرض ستتطلب التركيز على ارتداء الكمامات بشكل مستمر والتزام التباعد الاجتماعي وتتبع أفضل من الحكومة.

وقال مورثي في ​​برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "ايه بي سي" "سيستغرق الأمر الكثير من العمل.. العديد من المدارس ليس لديها موارد لإعادة فتحها الآن.. أعتقد أنه يمكننا السير على طريق نحو فتح المدارس بأمان أكبر."