شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف أصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 456 حالة وفاة بالإضافة إلى 19290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 69918 وفاة و3738690 اصابة.

وأشار البيان إلى ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 19003 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 3150763.