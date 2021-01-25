نجمة عراقية تثير ضجة بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟ (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أثارت مجموعة صور للفنانة العراقية ونجمة برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هيا حازم، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مرتدية فستان الزفاف الابيض. وتساءل المتابعون عما اذا تزوجت أم انها تحضر لعمل جديد يفرض هذا الزي.

وتداول عدد من رواد الانترنت صور هيا حازم، وسط حديث عن زواجها كونها ارتدت في يدها أيضًا "خاتمًا"، اعتقد البعض أنه خاتم الزفاف وأنها وصلت إلى سن 21 عامًا ولا يوجد ما يمنع من زواجها في هذا السن.

وبالبحث في حساب هيا حازم عبر موقع "إنستغرام"، تبين أنها نشرت تلك الصور في حسابها وأكدت على أنها ليست من مناسبة زواجها، مشيرة إلى أنها من جلسة تصوير قامت بها في الوقت الاخير، إذْ علقت قائلة: "جلسة تصوير لوك عروس ناعم".

وتطرق البعض إلى الحديث عن تغير ملامح هيا حازم التي أهلتها لأن تكون شابة تتمتع بقدر كبير من الجمال، على العكس من ظهورها في البرنامج وهي طفلة صغيرة لم تبرز ملامحها الجمالية بعد. هيا حازم، تعمل في الوقت الراهن في مجال الموضة وعرض الازياء، وفق ما كشفت عن مهنتها في حسابها بـ"إنستغرام"، حيث قررت الفنانة الصغيرة الاتجاه إلى عالم الموضة، للعمل كعارضة أزياء.

يتابعها في حسابها 237 ألف متابع، وتعيش حاليًا في الإمارات برفقة عائلتها. ودائمًا ما تنشر هيا حازم عبر حسابها في "إنستغرام" مقاطع فيديو وصورًا من جلسات تصوير خاصة بالعرائس وتقدم مكياجًا خاصًا بهذه الفئة ولها فريق عمل خاص بها ولها إطلالات مميزة أيضًا، كما تخصص في الحساب صورًا تحمل جانبًا خاصًا من حياتها الشخصية.