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روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من المصابين بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمحافحة الوباء، أن 19003 أشخاص تعافوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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