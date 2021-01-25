انت الان تتابع خبر روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من المصابين بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال المركز الروسي لمحافحة الوباء، أن 19003 أشخاص تعافوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وسجلت السلطات الصحية في روسيا 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.