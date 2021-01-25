الاستخبارات تطيح بأهم تاجر مخدرات في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اهم تاجر مخدرات في مخمور.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمراراً للعمليات التي تقوم بها مديرية الاستخبارات العسكرية في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والقبض على عناصرها وتاكيدا لذلك وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على واحدا من اهم تجار المخدرات في قضاء مخمور بمحافظة نينوى بعد ايقاعه بكمين محكم".

واضاف البيان انه "تم تسليمه للجهات المختصة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون العقوبات العراقي".