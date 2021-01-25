بدء تطعيم العسكريين الروس في قاعدة حميميم بسورية بلقاح "سبوتنيك في"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية بسورية، فلاديمير رادتشينكو، بدء تطعيم العسكريين الروس الذين يؤدون الخدمة في قاعدة حميميم بسورية، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن رادتشينكو قوله للصحفيين: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح "سبوتنيك في". وأضاف: "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح، ويحصل العسكريون على اللقاح طوعا".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قال الشهر الماضي، إن هناك 100 ألف جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية عام .2020

ومن جانبه، أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد فيروس "كوفيد19-"، وذلك من خلال توفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".