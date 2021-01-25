شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول محادثة هاتفية بين ماكرون وبايدن وتوافق على التعاون في ملفات إقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان.



جاء ذلك خلال أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال ماكرون إنه لاحظ تقاربا كبيرا مع بايدن في وجهات النظر، لا سيما إزاء جائحة فيروس كورونا وقضايا الأمن الدولي.

وأضاف أن البلدين سيتعاونان في مجال الصحة في إطار منظمة الصحة العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة.