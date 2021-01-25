السعودية.. الصحة توضح حقيقة اعتماد لقاحين جديدين للتطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن وزارة الصحة ليست الجهة التي تمنح الترخيص والاعتماد للقاحات الجديدة، وإنما تقوم هيئة الغذاء والدواء بهذا الدور، فهي هيئة متخصصة للغذاء والدواء، ومميزة، ولها دورها العلمي والمهني والمكانة المرموقة والموثوقة جدا في القيام بهذا الدور.



وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم أمس الأحد، للكشف عن مستجدات كورونا واللقاحات في المملكة، أن هيئة الغذاء والدواء تتلقى طلبات التسجيل، وتقوم بالإجراءات اللازمة لمنح الاعتمادات، مضيفاً: "متى ما أصدرت أي اعتمادات إضافية لأي أنواع لقاحات إضافية، فنحن في ثقة بأنها ستكون آمنة وفعالة، وسيتم إعلان ذلك أولا بأول، كما حدث سابقا عند اعتماد لقاح فايزر، فأي مستجدات حول اللقاحات سيتم إعلانه من خلال هيئة الغذاء والدواء". وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وخلال المؤتمر، أكد متحدث «الصحة» أن الوباء مازال موجودا ونشطا في الكثير من قارات ودول العالم، ورغم تزايد الإصابات المؤكدة بالفايروس في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين إلا أننا لانزال في حدود السيطرة والتحكم، وهذا الارتفاع يستوجب رفع اليقظة والحذر والالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية لحفظ سلامتنا وسلامة من حولنا.