شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. أستراليا تتجه لتطوير الأسلحة البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني- رويترز

قالت الحكومة الاتحادية، الاثنين، إن أستراليا ستنفق مليار دولار أسترالي (770 مليون دولار) لتطوير أسلحة جديدة للقوات البحرية تشمل صواريخ طويلة المدى وطوربيدات في إطار تحديث دفاعي واسع وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت الحكومة في بيان، إن الدولة تخطط لتزويد قواتها البحرية بصواريخ متقدمة طويلة المدى مضادة للسفن وصواريخ أرض - جو بعيدة المدى، وطوربيدات متطورة خفيفة الوزن وقدرات في مجال الهجمات البرية البحرية من أجل «الحفاظ على السيطرة على البحر».

وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز في البيان «هذه القدرات الجديدة ستوفر رادعاً قوياً وموثوقاً به يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة». ويعد هذا الإنفاق جزءاً من زيادة سبق الإعلان عنها في ميزانية الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة مع سعى أستراليا إلى تحويل تركيزها العسكري إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي وسط تدهور العلاقات مع الصين.