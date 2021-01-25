شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهوي بشعبية الحكومة اليابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز

أظهر استطلاع لصحيفة «أساهي» اليابانية، الاثنين، تراجع تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وذلك بشكل أساسي بسبب الاستياء من أسلوب تصديها لجائحة فيروس «كورونا». وأظهر الاستطلاع أن التأييد لمجلس وزراء سوجا انخفض إلى 33 في المئة من 39 في المئة الشهر الماضي، مع ارتفاع نسبة الرفض عشر نقاط إلى 45 في المئة.

ويقول منتقدون إن سوجا كان بطيئاًَ للغاية في اتخاذ إجراء بعد أن بدأ ارتفاع حالات «كوفيد-19» أواخر العام الماضي، حيث إن قراراته بوقف حملة السياحة المحلية وإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو ومناطق أخرى جاءت متأخرة جداً.

وأظهر استطلاع «أساهي»، الذي أجري عبر الهاتف يومي السبت والأحد، أن 80 في المئة من المجيبين يعتقدون أن إعلان الطوارئ كان بطيئاً للغاية. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن اليابان سجلت في المجمل 365723 إصابة بفيروس «كورونا» و5120 وفاة.