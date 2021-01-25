شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الشيوعي الفيتنامي يجتمع لاختيار قيادة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي-رويترز

بدأ الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، الاثنين، أول مؤتمر عام له منذ عام 2016 لاختيار زعماء جدد وتحديد السياسة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيلتقي خلال المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي منذ تأسيسه عام 1930، 1600 مندوب من جميع أنحاء الدولة في العاصمة هانوي.

وسيختار المندوبون خلال الاجتماعات التي تستمر تسعة أيام معظمها خلف الأبواب المغلقة قيادة جديدة تهدف إلى تعزيز كل من النجاح الاقتصادي المستمر لفيتنام وشرعية حكم الحزب.

وشهدت فيتنام تفوق اقتصادها على كثير من دول آسيا في العام الماضي، مما أدى إلى تحجيم جائحة «كورونا» بفضل إجراءات الحجر الصحي الصارمة والاختبارات. وسجلت فيتنام ما يزيد على 1500 إصابة بفيروس «كوفيد-19» و35 حالة وفاة في المجمل وهو ما يقل بكثير عن معظم الدول الأخرى.

وتمثل فيتنام إحدى آخر خمس دول يحكمها الشيوعيون في العالم إلى جانب الصين وكوبا ولاوس وكوريا الشمالية وتتطلع بالفعل إلى تحقيق نسبة نمو سنوي تبلع سبعة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن القيادة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في تحقيق توازن في العلاقات مع الصين والولايات المتحدة، والتي أصبحت فيتنام شريكاً استراتيجياً مهماً لها.

