شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. بريطانيا قد تصبح «دولة فاشلة» في غياب الإصلاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، إن بريطانيا قد تتحول سريعاً إلى دولة فاشلة، ما لم تجر إصلاحات جذرية، موضحاً أن كثيرين فقدوا ثقتهم بطريقة إدارة البلاد وباهتمامات النخبة التي تركز على لندن.

وكتب براون في صحيفة «ديلي تلجراف» يقول: «أعتقد أن الخيار الآن ينحصر بين دولة إصلاحية ودولة فاشلة». وتابع: «أصبح الاستياء في أسكتلندا خاصة، بالغاً لدرجة أنه ينذر بنهاية بريطانيا».

وشغل براون الذي ينتمي لحزب «العمال»، منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2007 إلى 2010. وأضعفت أزمة شهدتها البلاد على مدى خمس سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الروابط التي تجمع بين إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية في اقتصاد تُقدر قيمته بثلاثة تريليونات دولار.

وقال براون إن على رئيس الوزراء بوريس جونسون، إصلاح الطريقة التي يتم بها حكم بريطانيا.

وأضاف: «بريطانيا التي يعصف بها وباء كوفيد ـ 19 وتتهددها النزعة القومية ويكتنف الغموض فيها ما سيؤول إليه حلم عالمية بريطانيا بعد