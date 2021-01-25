شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً بإضافة وتعديل الجهات التابعة لهيئة البيئة والمحميات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: «وام»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2021، بشأن إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

ونص المرسوم الأميري على أن تضاف للجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجهات الآتية:

1 ـ مركز الذيد للحياة الفطرية.

2 ـ محمية أشجار القرم بالحمرية.

3 ـ محمية غليل السبط.

وحسب المرسوم الأميري، تعدل مسميات المراكز التالية لتصبح على النحو الآتي:

1 ـ اسم المركز: منتزه البردي، التعديل: سفاري الشارقة.

2 ـ اسم المركز: مركز القرم، التعديل: مركز خور كلباء لأشجار القرم.

ووفقاً للمرسوم الأميري تضمن المراكز التالية تحت مسمى «مراكز منتزه الصحراء»:

1 ـ مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.

2 ـ متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.

3 ـ مزرعة الأطفال.

4 ـ الحديقة الإسلامية.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.