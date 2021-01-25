شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً بإضافة وتعديل الجهات التابعة لهيئة البيئة والمحميات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: «وام»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2021، بشأن إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
ونص المرسوم الأميري على أن تضاف للجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجهات الآتية:
1 ـ مركز الذيد للحياة الفطرية.
2 ـ محمية أشجار القرم بالحمرية.
3 ـ محمية غليل السبط.
وحسب المرسوم الأميري، تعدل مسميات المراكز التالية لتصبح على النحو الآتي:
1 ـ اسم المركز: منتزه البردي، التعديل: سفاري الشارقة.
2 ـ اسم المركز: مركز القرم، التعديل: مركز خور كلباء لأشجار القرم.
ووفقاً للمرسوم الأميري تضمن المراكز التالية تحت مسمى «مراكز منتزه الصحراء»:
1 ـ مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.
2 ـ متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.
3 ـ مزرعة الأطفال.
4 ـ الحديقة الإسلامية.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.