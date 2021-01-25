شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستعير أوديجارد من ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل نادي أرسنال الإنجليزي لإتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني، بخصوص استعارة لاعب وسطه النرويجي مارتن أوديجارد (22 عاماً) حتى نهاية الموسم، ووصل أوديجارد العاصمة البريطانية لندن الأحد ويخضع للفحص الطبي اليوم الاثنين لكن لن يطلب منه الخضوع للحجر المنزلي قبل لحاقه بزملائه الجدد. وكشف تقرير عن رغبة أوديجارد بالذهاب لريال سوسييداد حيث كان معاراً لكن الريال الذي عانى فيه اللاعب قلة مشاركاته هذا الموسم فضل إعارته للنادي اللندني.

وتحدث أوديجارد مع مدرب أرسنال أرتيتا واتفق معه على منحه مشاركة منتظمة مع الفريق الأول، وسيدفع أرسنال للريال 2.5 مليون استرليني، بالإضافة لدفع أجر اللاعب الذي سيجد في أرسنال زميله الإسباني داني سيبايوس الذي مدد إعارته من الريال، وقدوم لاعب أجنبي جديد يعني أن على المدفعجية التخلي عن أجنبي آخر وذكرت التقارير أن الحارس أليكس رونارسون هو الأقرب للرحيل.