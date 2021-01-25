شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء الأرجنتيني: طبيب مارادونا زوّر توقيعه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد الادعاء العام الأرجنتيني، قيام ليوبولدو لوك (39 عاماً) الطبيب الخاص للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا بتزوير توقيعه، بهدف الحصول على نسخ من سجله الطبي، وأصدر الادعاء العام حكمه بعد الاستعانة بخبير خط يد للتدقيق في الوثائق التي صودرت من منزل الطبيب بعد غارة من الشرطة المحلية.

وكشف مكتب المدعي العام في العاصمة بوينيس آيريس، قيام ليوبولدو الذي التقط آخر صورة مع مارادونا في المستشفى، بتزوير توقيعه للحصول على نسخ من سجله قبل العملية الجراحية التي أجراها له لإزالة تخثر في الدماغ عقب تعرضه لأزمة قلبية في سبتمبر/أيلول الماضي، وكان الطبيب قد نفى تهمة الإهمال التي وجهتها له عائلة مارادونا والتي بسببها تمت الغارة على منزله ومصادرة الوثائق، لكنه الآن، لن يفلت من تهمة تزوير توقيع الأسطورة.