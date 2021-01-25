شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأتلتي: سأعلن فوزنا باللقب قبل نهاية الموسم بـ 3 مباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد متصدر الليجا على أن الموسم ما زال طويلاً لحسم لقب إسبانيا، لكنه أضاف في مقابلة بعد فوز الفريق على فالنسيا: «سأخبركم أننا أبطال الليجا قبل نهاية الموسم بـ3 مباريات، الفريق قوي ومميز ويمنحنا القدرة على مواصلة النجاح، واللاعبون يعرفون واجبهم جيداً، يسجلون الأهداف ويفوزون بالمباريات».

وأشاد سيريزو بضم الأورجوياني لويس سواريز من برشلونة وقال:«كنا دوماً نعلم أن سواريز أفضل قلب هجوم في أوروبا ونحن محظوظون لأنه معنا وسعداء جداً»، وعن أغلى صفقة بتاريخ الأتلتي البرتغالي جواو فيليكس قال: «لا شك في أنه لاعب كبير ولا أريده أن يشعر بالغضب في حال استبدله مدربه، الجميع يبحث عن الفوز والجميع يشعر بالسعادة».