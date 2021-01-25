شكرا لقرائتكم خبر عن ستاريدج يخسر تظلمه العنصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

خسر النجم الإنجليزي دانييل ستاريدج الدعوى القضائية التي رفعها على آلن أونيل مالك منزله المؤجر مقابل 18 ألفاً و500 استرليني شهرياً في شيشير أثناء الـ6 سنوات التي لعب فيها ستاريدج بفريق ليفربول، واتهم ستاريدج مالك المنزل بالعنصرية عقب اكتشافه وزوجته جميلة بعد شهرين من استئجار المنزل أن حساب ابن المالك ذي الـ11 عاماً على جهاز التلفاز وتحديداً على شبكة نتفليكس يحمل صورة كاريكاتير لشخص أسود البشرة وتحتها كلمة «زنجي».

وطالب ستاريدج بتعويض 100 ألف استرليني لتعرضه للظلم بسبب العنصرية لكن القاضي رفض الدعوى بعد اعتذار عائلة المالك وتقديم أدلة على أن ابنهما الصغير عاشق لفن الأمريكيين من أصول إفريقية وربما سمع الكلمة من أغانيهم ووضعها بجهل في حسابه.

وكان المالك رفع قضية على نجم ليفربول السابق بخصوص 67 ألف استرليني مستحقات إيجار لم يدفعها ستاريدج، دفع ستاريدج المستحقات التي عليه لكنه رفع الدعوى على المالك ثم انتقل وعائلته من المنزل في 14 فبراير قبل نهاية العقد في يوليو 2019، وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرم ستاريدج، الذي أنهى عقده مع طرابزون سبور التركي ودياً في 2 مارس 2020، قبل اكتشاف حساب ابن مالك منزله في نوفمبر بمبلغ 75 ألف استرليني وإيقاف عن اللعب 6 أسابيع على خلفية خرقه لوائح المراهنات ثم علق 4 أسابيع من العقوبة لتصبح أسبوعين.