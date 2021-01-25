شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تكسب قوة دفع وتقتفي أثر العقود الآجلة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم اليابانية الاثنين، لتمحو خسائر مبكرة، بقيادة أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة الأدوية إذ صعدت العقود الآجلة الأمريكية بفعل آمال بأن المشرعين سرعان ما سيقرون تحفيزا اقتصاديا كبيرا لإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وربح المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.67 بالمئة إلى 28822.29 نقطة، بعد أن انخفض 0.2 بالمئة في وقت سابق، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1862 نقطة.

كما ارتفعت الأسهم الآسيوية إذ تفوقت التوقعات بإقرار خطة تحفيز مالي بحجم 1.9 تريليون دولار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الأمريكي على المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19» والتأخر في إمدادات اللقاح.

وقال مشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري إنهم اتفقوا على أن وصول اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأمريكيين يجب أن يكون أولوية لكن بعض الجمهوريين يعارضون هذه الحزمة السخية بعد شهر فقط من إقرار الكونجرس تدابير مساعدات مالية بقيمة 900 مليار دولار.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان، فيما قفز سهم توشيبا 16.88 بالمئة بعد أن وافقت بورصة طوكيو يوم الجمعة على عودة مجموعة الإلكترونيات والبنية التحتية إلى القسم الأول بالبورصة.

وقفز سهم ألبس ألباين للمكونات الإلكترونية 6.12 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكاي، وارتفع سهم نيكون لصناعة الكاميرات 5.17 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات صناعة الأدوية بفعل تجدد الآمال في توزيع لقاحات لكوفيد-19. وأضاف سهم تاكيدا لصناعة الأدوية 3.54 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة العقاقير في اليابان الأسبوع الماضي عن بدء دراسة للقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

وصعد سهم ايساي 2.8 بالمئة وربح سهم أستيلاس فارما 2.1 بالمئة.

(رويترز)