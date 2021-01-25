دايس تتوقع التحول للربحية في الربع الأول من 2021 بدعم من نمو الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركة دايس للملابس الجاهزة أن تتحول للربحية بدءًا من الربع الأول من العام الجاري، بدعم من الجانب التصديري.

وقال ناجي توما، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دايس للملابس، في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن المؤشرات العامة تؤكد تحسن الصادرات بشكل كبير خلال العام الجاري، وفقًا للطلبات التصديرية التي تتلقاها الشركة.

وأوضح أن الأسواق التصديرية للشركة تتمثل في أوروبا وأمريكا حيث القوى الشرائية القوية.

وبحسب توما فإن التراجع في حجم الصادرات ظهر في القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو، مشيرًا إلى ظهور بوادر التحسن في الجانب التصديرير خلال الربع الثالث والرابع في 2020.

وتبلغ نسبة الصادرات المعتادة في شركة دايس 70% من إجمالي الإنتاج، وفي 2019 بلغت النسبة 60%، وتوقع توما أن تصل إلى 50% بالقوائم المالية لعام 2020.

وأرجع توما تراجع حجم الصادرات خلال العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب توما فإن الشركة حصلت على 62 مليون جنيه من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن الشركة استخدمت المساندة التصديرية في تخفيض مديونيات الشركة لدى البنوك.

وتستهدف الشركة افتتاح 52 فرعًا جديدًا خلال عام 2021 بمحافظات مختلفة، متضمنة فروع تعمل بنظام الفرنشايز وبمعدل فرع كل أسبوع للانتشار في جميع المحافظات.

وتركز الشركة في التوسع في القطاعات الحالية لها، وزادت خلال السنوات الماضة عدد مصانع الصباغة إلى 3 مصانع بدلًا من مصنع واحد و3 مصانع نسيج بدلًا من مصنع واحد وإضافة 3 مطابع، وفقا لتوما.

وكانت شركة دايس حققت خسائر مجمعة في أول 9 أشهر من العام الماضي بقيمة 1.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 36.9 مليون جنيه بنهاية الفترة المماثلة في 2019.

وتعمل شركة دايس للملابس الجاهزة، في صناعة الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها، التطريز والطباعة واستيراد الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية.