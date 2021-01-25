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جامعة الأزهر تعزي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي: وهبت حياتها للدعوة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بخالص العزاء والمواساة لطلاب العلم ولرواد العمل الخيري في وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وهبت حياتها للدعوة فكانت مثالاً للمرأة المسلمة التي تدعو بلسانها وتفعل الخير بيدها.

وأكدت الجامعة أن برامج الدكتور عبلة الكحلاوي الإعلامية ومؤلفاتها العلمية وأعمالها الخيرية ستظل باقية تخلد ذكرها وتشجع غيرها للسير على خطاها. ​

ودعت الجامعة، المولى عز وجل أن يرحم الدكتورة عبلة الكحلاوي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتوقيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس .

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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