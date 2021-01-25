ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ،اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 6 آلاف و729 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 217 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و141 ألفاً و665 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 52 ألفاً و87حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و823 ألفاً و500 حالة.