أستراليا تجيز استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعطت وكالة الأدوية الأستراليّة الضوء الأخضر للقاح كوفيد-19، الذي تُنتجه شركة فايزر والذي يُفترض أن يتمّ إعطاء الجرعات الأولى منه اعتبارًا من نهاية فبراير ، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الاثنين.

وهذا أوّل لقاح ضدّ كوفيد-19 في أستراليا تعتمده إدارة السلع العلاجيّة.

وأوضح موريسون أنّ “هذه ليست موافقة طارئة كما رأينا في بلدان أخرى، هذه موافقة رسميّة” بموجب الآليّة العاديّة التي تعتمدها إدارة السلع العلاجيّة.

وطلبت أستراليا 10 ملايين جرعة من شركة فايزر، ما سيمكّنها من تحصين خمسة ملايين شخص. وستُعطى الأولويّة للعاملين الصحّيين وكبار السنّ.

وحذّر موريسون من أنّ التطعيم سيبدأ في أواخر فبراير، وليس في منتصف فبراير، كما كانت وعدت حكومته في بادئ الأمر، ويرجع ذلك إلى التحدّيات اللوجستيّة لإنتاج اللّقاحات وإيصالها حول العالم.

وقال إنّ حملة التطعيم يجب أن تنتهي في أكتوبر.

وهذا يعني أنّ أستراليا ستبدأ تطعيم سكّانها بعد شهور من قيام دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى بإعطاء اللقاحات لمواطنيها، في حين أنّ موريسون كان قال في بداية الجائحة إنّ بلاده ستكون “في مقدّمة طابور الانتظار” لبدء التلقيح.

وتمكّنت أستراليا بشكل عام من منع انتشار واسع للفيروس على أراضيها. فالبلاد البالغ عدد سكّانها 25 مليون نسمة، أحصت نحو 28700 إصابة بالفيروس و909 حالات وفاة.