القوى العراقية يعبر عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية بشأن تنفيذ عقوبة الاعدام

بغداد - ياسين صفوان - عبر تحالف القوى العراقية، عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي اطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنفيذ عقوبة الاعدام بمن صدرت بحقهم.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ان تحالف القوى العراقية يدين باشد عبارات الادانة والاستنكار الجريمة الارهابية النكراء التي اودت بحياة العراقيين الكسبة الابرياء في ساحة الطيران يوم الخميس الدامي وجرحت العشرات واثارت فزع وهددت امن المواطنين وزعزعت استقرار العاصمة بغداد واعادت الى الذاكرة دموع الثكالى وقساوة الفراق ووداع الاحبة، لا لشيء اقترفوه الا لانهم عراقيون".

واضاف البيان: "اذ نشد على يد القائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ الاجراءات الضرورية لاصلاح الاجهزة الاستخبارية والمعلوماتية وتجديد دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الارهابية مع تصاعد وتيرة نشاطاتهم وتهديدهم لكيان الدولة وتحديهم لاجهزتها الامنية ، ومارافقها من ردات فعل غير مدروسة وتصاعد الدعوات الى انزال عقوبة الاعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم احكام الاعدام ، مع تحفظنا على العديد من هذه الاحكام لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني".

وشدد التحالف على ضرورة القصاص ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين شهداء التظاهرات السلمية ومغيبي المدن المحررة من الارهاب، والكسبة الابرياء والفقراء البسطاء"، معبرا عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي اطلقتها هنا وهناك بعض القوى السياسية محاولة توظيف مصاب وجراح الشهداء ودموع الثكالى وصرخات الايتام لتحقيق مكاسب انتخابية دنيوية زائفة"، مذكرا رئاسة الجمهورية بعدم الانصياع للتهديدات واهمية ان يكون العدل هو الاساس"، بحسب ما جاء في البيان.